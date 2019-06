‘Felicemente abile’: dopo la ludoteca in inverno ecco che il progetto si tinge d’estate e si ‘trasferisce’ al mare. Giovedì 27 giugno alle 18 si terrà la festa inaugurale al Circolo della Vela di Termoli e poi, dal 1 al 26 luglio, via al campo estivo.

Stiamo parlando del progetto che veicola l’importanza del gioco per i bambini con disabilità e che è partito questo inverno a seguito dell’approvazione del progetto dell’Apsi (associazione degli psicologi molisani) che, insieme alla Consultà per le Disabilità, ha partecipato ad un bando regionale rivolto agli enti di terzo settore.

Ha aperto i battenti appunto l’inverno scorso a Termoli la ludoteca inclusiva per i bimbi speciali che, insieme ai bimbi ‘non speciali’, hanno potuto sfruttare lo strumento fondamentale del gioco per stabilire nuove relazioni e per crescere.

La festa in spiaggia al Circolo della Vela – che ospiterà le attività per il mese di luglio – sarà un momento inaugurale per il “campo estivo inclusivo per i bimbi speciali del nostro ambito territoriale che durerà per 4 settimane e prevederà giochi, mare e uscite in barca alla presenza di personale specializzato”, spiega la psicologa Adriana Viotti, presidente dell’associazione.

Le attività del campus si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Il servizio per l’utenza sarà completamente gratuito perché i costi saranno coperti dal finanziamento ottenuto col bando.

Per info e adesioni contattare il numero 347 2555151 oppure apsimolise@gmail.com