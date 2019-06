Ex premier Paolo Gentiloni giovedì a Termoli per Angelo Sbrocca

Giovedì 6 giugno alle ore 17 e 30 a Termoli l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni sarà in piazza Monumento accanto al candidato sindaco di Termoli Angelo Sbrocca. La conferma della visita di Gentiloni (Partito Democratico) nella città adriatica per la chiusura della campagna elettorale del secondo turno tra centrosinistra e centrodestra (coalizione che vede candidato sindaco Francesco Roberti) è arrivata nella tarda mattinata di oggi.

Gentiloni è stato in Molise nell’aprile 2018 per il comizio di chiusura del Pd in corsa, con Carlo Veneziale, alle elezioni Regionali.