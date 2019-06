Castelmauro

Durante la pulizia degli argini spunta una bara coi resti di un uomo: è stata buttata dal ponte

Scoperta macabra vicino il torrente Santa Lucia, a Castelmauro. La cassa funebre in legno scoperta dai forestali durante la bonifica degli argini risalirebbe ad alcuni decenni fa. Rotta, all'interno mostra ossa e abiti maschili, ma niente cranio nè arti. E' stata sequestrata dal magistrato ed è oggetto di una indagine. "Nel cimitero - spiega il sindaco Flavio Boccardo - non risultano trafugamenti. Non è escluso che possa appartenere a persone non del posto".