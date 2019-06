Hanno un musetto indimenticabile, sono affettuose e giocherellone ma anche molto dolci. Sono due cucciole, abbandonate e in cerca di una casa e un padroncino. Un appello per loro arriva da San Martino in Pensilis, insieme a una richiesta aperta ai lettori: donate il vostro tempo a un amico a quattro zampe e non ve ne pentirete. Chiunque fosse interessato può contattare Tiziana al numero 3474990559.