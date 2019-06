Dramma sulla provinciale: 74enne esce fuori strada con l’auto e muore. Forse un malore

Pare che la sua destinazione fosse Campobasso. Si era messo in auto, ma non ha percorso molti chilometri: mentre stava transitando sulla provinciale, è uscito fuori strada con la vettura ed è morto. Il terribile incidente poco prima delle 11.

Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto, era già troppo tardi: il suo cuore aveva smesso di battere. Giuseppe Colombo, 74 anni, abitava a San Giovanni in Galdo pur non essendo originario di quel paese. E qui era piuttosto conosciuto, com’è normale nei piccoli centri della nostra regione.

Oltre al personale sanitario, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e i Carabinieri per accertare la dinamica dell’incidente. Probabilmente l’automobilista ha avuto un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo della macchina. Stando alle prime ricostruzioni, l’auto avrebbe sbattuto prima contro il guardrail per poi finire in un piccolo fossato a bordo strada.