Sono stati assegnati dieci riconoscimenti nell’ambito del premio San Giorgio che si è svolto sabato 15 giugno al castello Monforte di Campobasso.

Durante la cerimonia, per la sezione cultura, sono stati premiati: il progetto ‘Condoart’ che si può ammirare sul bellissimo palazzo di via Mazzini; la Malatesta associati per gli eventi legati alla street art; Erika Barbato; l’Arcigay per il primo Molise pride che si è svolto l’anno scorso nel capoluogo; l’attore campobassano Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina; l’Opificio culturale; lo scrittore Pier Paolo Giannubilo, autore del romanzo’Il risolutore’ che sta avendo un incredibile successo; l’Unione lettori italiani di Campobasso; il cantante Antonello Carozza e la Polifonica Monforte, l’unico gruppo folkloristico della città capoluogo.

“Il Premio San Giorgio – hanno spiegato gli organizzatori dell’edizione zero della manifestazione – ha inteso sostenere l’idea di cultura attraverso la conoscenza, l’approfondimento ed una maggiore consapevolezza di sé. Sport, per favorire non solo la mera attività di movimento ma la socializzazione. Sociale, per chi sostiene e attua in azioni concrete verso una società più giusta e solidale”.