La storia

Dalla Gran Bretagna a Campobasso per il giorno più dolce: nozze molisane per Riccardo e Melissa

Entrambi molisani d'origine, i due sposi vivono in provincia di Leichester ma sono voluti tornare nel capoluogo di regione per sposarsi. Questa mattina, nella parrocchia del Sacro Cuore, la promessa d’ “amore eterno” davanti ai familiari commossi, ai parenti e agli amici giunti appositamente in Molise per la celebrazione del matrimonio, proprio mentre i colori e l’atmosfera del Corpus Domini animano la città.

Fiori d’arancio. Da Loughborough, provincia di Leichester, a Campobasso: Riccardo Albiniano e Melissa Smith hanno scelto Campobasso per il loro giorno più dolce. La parrocchia del Sacro Cuore è stata infatti la suggestiva cornice di un matrimonio che i due sposi hanno scelto di celebrare (questa mattina, 22 giugno) proprio nel capoluogo anziché in Uk, terra natia per entrambi. Innamorati della città, hanno portato al loro seguito familiari, parenti e amici per festeggiare in grande stile le nozze, proprio nel weekend in cui ricorre la festività del “Corpus Domini”. A Riccardo e Melissa, i più sinceri auguri da nonno Armando, dagli zii e dai cugini.