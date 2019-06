Corso Umberto aperto, chiuso o flessibile? A voi la scelta – VOTA IL SONDAGGIO

Fa ancora molto discutere la chiusura di corso Umberto I con pedonalizzazione del tratto che va dalla stazione ferroviaria all’incrocio con Corso Nazionale. Stando agli annunci, il primo provvedimento da sindaco di Francesco Roberti dovrebbe essere quello di rimuovere le ancore che sbarrano la strada a chi arriva da piazza Garibaldi, come preludio a una riapertura al traffico in tempi rapidi.

Ma cosa ne pensano i termolesi? Vogliono davvero che corso Umberto I venga riaperto alle auto e alle moto anche se esiste via Dante per la viabilità? Sono solo i commercianti a volerlo e in tanti lo preferiscono chiuso e quindi pedonale? Oppure c’è chi auspica soluzioni alternative, come la chiusura solo serale o festiva?

Per questo Primonumero.it ha deciso di dare ai lettori la scelta, con un sondaggio nel quale esprimere la propria opinione semplicemente con un clic. In attesa, chiaramente, delle decisioni del nuovo sindaco.