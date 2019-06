Controlli Nas su cibi etnici, in Molise nessun caso di prodotti avariati. Solo piccole multe

Ha fatto molto discutere nelle scorse ore la vasta operazione eseguita in tutta Italia dai Nas su locali e attività che commercializzano cibi etnici, dal sushi giapponese ai patti della gastronomia indiana, passando per i classici ristoranti cinesi con risultati preoccupanti per i clienti in termini di irregolarità e cibi mal conservati. Quasi la metà dei locali ispezionati è risultato irregolare, in particolare quelli che praticano la formula ‘All you can eat’.

Anche in Molise il Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Campobasso ha passato al setaccio nelle scorse settimane diverse attività commerciali. Si tratta tuttavia di controlli di routine che vengono eseguiti di frequente per garantire la salute dei consumatori.

Per fortuna nella nostra regione non sono emersi casi eclatanti e per tranquillizzare i tanti che in queste ore hanno avuto timori di qualche genere, non sono emerse criticità nella conservazione dei cibi, né per quanto riguarda la loro provenienza.

I Nas hanno invece trovato piccole irregolarità di carattere amministrativo che hanno portato a delle multe con cifre non elevatissime. I militari proseguiranno i loro controlli nelle prossime settimane e con l’arrivo dell’estate le verifiche verranno intensificate, sia sui locali etnici che su quelli più tradizionali.