Sarà possibile presentare fino al prossimo 28 giugno la domanda per accedere ai contributi per lo scuolabus. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Campobasso dopo l’approvazione da parte della giunta regionale del Molise della delibera (numero 142) che, sulla base delle direttive del Ministero dell’Istruzione, definisce i criteri e le modalità per accedere all’erogazione della quota in relazione alla spesa per il trasporto scolastico urbano ed extraurbano dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, sostenuta dai Comuni o dalle famiglie che provvedono con mezzo proprio.

“Il beneficio – riferiscono dal Municipio di Campobasso – è rivolto alle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico urbano ed extraurbano dei bambini presso la sede della scuola dell’infanzia, il cui indicatore economico equivalente (ISEE), in corso di validità, sia pari o inferiore ai 15.000 euro.

I destinatari del beneficio sono le famiglie residenti nel Comune di Campobasso al cui interno siano presenti bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale o in altra sede e tale beneficio si attiva a domanda, come previsto dalla delibera di giunta”.

Le istanze di ammissione al beneficio prodotte dai cittadini residenti dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello di richiesta, allegato A), scaricabile dal sito internet del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it) o ritirabile presso le segreterie delle scuole di appartenenza, presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona del Comune di Campobasso, in via Cavour n.5. e presso l’URP del Comune di Campobasso, ubicato in piazza V. Emanuele, 29, corredate di attestazione ISEE e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

Inoltre, le istanze potranno essere presentate direttamente a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla Persona in via Cavour n.5, o inviate tramite raccomandata A. R. all’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso presso Palazzo S. Giorgio, in piazza V. Emanuele, 29, o a mezzo Pec (comune.campobasso.protocollo@pec.it).

Dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 giugno, pena l’esclusione.