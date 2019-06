Ci sono due progetti che l’ex amministrazione comunale aveva presentato per accedere ai finanziamenti previsti dal Contratto di sviluppo istituzionale: uno comprende un’ampia area del centro città – villa de Capoa, ex Roxy e parcheggio di viale Manzoni – mentre il secondo sulle periferie, un’area alle spalle della Cittadella dell’Economia. In pratica a pochi passi dallo stadio e dall’antistadio.

Due progetti che coinvolgono anche la Regione Molise, proprietaria dell’ex Roxy e del terreno di contrada Selvapiana interessato. Se saranno portati avanti dipenderà anche dalle intenzioni del nuovo sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che tornerà a Roma il prossimo 2 luglio per fare il punto della situazione.

Una proroga concessa durante il faccia a faccia con il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, lo stesso che per due volte è venuto in Molise per la firma dell’intesa e che oggi (13 giugno) ha convocato il tavolo istituzionale a palazzo Chigi. Alla riunione le prefette di Campobasso e Isernia, Maria Guia Federico e Cinzia Guercio, il governatore Donato Toma, una delegazione di sindaci molisani (oltre a Gravina, c’era anche il primo cittadino di Petrella Tifernina Alessandro Amoroso).

Sul piatto 220 milioni di euro per la prima parte del finanziamento. Oltre trecento i progetti presentati da enti e associazioni del nostro territorio regionale.

“Siamo in una fase di valutazione – ha dichiarato Gravina al termine dell’incontro – perché è giusto comprendere e chiarire che i tanti progetti presentati devono rispondere tutti a precise caratteristiche in grado di incentivare processi di sviluppo concreti e misurabili sull’economia locale. La priorità, oggi più che mai, come è stato più volte ribadito, va data a quei progetti che possono avere un impatto positivo sul territorio. Un impatto in grado di fare da traino a realtà imprenditoriali e sociali che hanno bisogno di ripartire, ma anche di tracciare un modello operativo capace di estendersi temporalmente. Solo con l’ideazione e la messa in atto di progetti strutturati per incidere nel tempo e ancorati alla nostra realtà sociale possiamo dar seguito proficuamente a ciò che il Contratto istituzionale di sviluppo ci permetterà di realizzare”.

Si è tratta di una riunione breve ma proficua nella quale il presidente Conte ha riconosciuto la difficoltà, per forza di cose, del comune di Campobasso di proporre progetti strategici in questo momento di avvicendamento amministrativo e dopo la lunga campagna elettorale appena conclusa.

“In virtù di questa considerazione, – ha aggiunto il sindaco Gravina – è stata accordata da Conte una proroga al 2 luglio per un nuovo incontro in cui ci sarà una prima scrematura dei progetti sulla base delle valutazioni dei diversi portatori di interesse al tavolo. Entro quella data avremo la possibilità di modificare e presentare ex novo progetti che potranno attingere ai 220 milioni di euro del CIS. Per noi è la condizione ideale per poter partire presentando quell’insieme di progetti che abbiamo già approntato e diffuso durante la campagna elettorale, sui quali stiamo già lavorando in maniera continua per perfezionarli”.