Coca-Cola si lancia negli Impact Investing

L’Impact Investing è una nuova strategia di investimenti destinata a modificare radicalmente il mondo degli investimenti finanziari sia delle aziende che dei privati: si tratta di investimenti volti a sostenere attività che abbiano un impatto sociale e ambientale positivo e al contempo garantiscano un ritorno finanziario sul capitale.

Il termine fu coniato circa un decennio fa da Goldamn Sachs e Rockfeller Foundation, ad indicare la creazione di imprese e progetti che riescano a conciliare efficacemente benefici sociali e ambientali misurabili con un rendimento economico da assicurare all’investitore.

Non si tratta, quindi di Investimenti Socialmente Responsabili (SRI), più concentrati sull’aspetto correttivo che su quello propositivo: l’Impact Investing, infatti, è volto alla creazione di imprese in settori come l’econsostenibilità, le energie rinnovabili, l’istruzione, l’alloggio e la assistenza sanitaria, andando a sopperire alle lacune lasciate scoperte dallo Stato o dal mercato attraverso l’impegno dell’investitore alla misurazione e alla segnalazione delle prestazioni sociali e abientali.

Coca-Cola inaugura la partnership con Solarkiosk

Le potenzialità dell’Impact Investing non si limitano esclusivamente all’aspetto etico: da quando i temi sociali e ambientali sono emersi all’attenzione dell’opinione pubblica e si sono fatti sempre più pressanti, gli investimenti nell’ecosostenibilità costituiscono la nuova frontiera delle strategie di marketing.

I mezzi dell’Impact Investing sono le emissioni di obbligazioni, come social bond e green bond, o asset reali come impianti per le energie rinnovabili o per servizi in zone lasciate scoperte: in tal modo gli investitori sono invogliati a partecipare all’Impact Investing dalla possibilità di profitti che simili asset posseggono.

Investire in azioni o in bond, in tal modo, apporterebbe nuovi flussi di capitale al mercato e al contempo andrebbe a finanziare una serie di attività che abbiano un impatto positivo sull’ambiente e sul corpo sociale.

Coca-Cola è una tra le prime ad aver inaugurato questa tendenza stipulando la partnership con Solarkiosk per portare avanti il progetto Ekocenter, che intende riuscire, attraverso il ricorso ad energie rinnovabili, garantire i servizi indispensabili a comunità a rischio di esclusione.

Attraverso l’emissione di social e green bond per il finanziamento del progetto, dunque, le due società si vedono garantire un ritorno economico in cambio della messa a disposizione dei capitali necessari a realizzare Ekocenter. Scoprite come investire sulla Coca-Cola, specialmente sulle obbligazioni Impact Investing, sulla guida di investireinborsa.me.

Le potenzialità dell’Impact Investing

Una delle più forti implicazioni dell’Impact Investing riguarda i vincoli che potrebbe comportare per le aziende: trattandosi di un efficace mezzo finanziario per garantirsi ritorni economici ulteriori, l’Impact Investing potrebbe di fatto portare ad un miglioramento delle condizioni sociali e ambientali in tutto il globo.

Sempre l’analisi del caso Coca-Cola ci rivela informazioni utili: per la prima volta nella storia, infatti, il colosso delle bibite americano, tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 era stato surclassato dalla storica rivale Pepsi. L’acquisizione di Soda Stream International da parte di PepsiCo ha portato ad un aumento dei ricavi, nel 2018, del 3,7%, permettendo di superare la Coca Cola nelle quotazioni in borsa.

La svolta si è avuta a metà marzo 2019: la Coca-Cola aderisce, insieme ad altri grossi colossi americani, ai tre punti fondamentali della Ellen MacArthur Foundation per la riduzione degli imballaggi. Poco dopo, inoltre, immette sul mercato i bonds derivati dalla partnership con Solarkiosk e decide di iniziare nuovamente a investire nel potenziamento delle proprie strutture, creando nuovi posti di lavoro attraverso concessione di franchising al 100% con gli investitori locali, per un’operazione complessiva di 17 milioni di dollari.

Di per sé sono operazioni finanziarie non eccessivamente dispendiose e oltremodo vantaggiose, anche se il ricavo maggiore alla società gli è venuto dagli effetti che la svolta ecosostenibile hanno avuto sulle campagne di marketing: dopo il tremendo ribasso del febbraio 2019 (per una perdita complessiva di 5 punti), le quotazioni della Coca Cola hanno ripreso la fase rialzista.