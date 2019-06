Circo con animali, vietato ma anche no: posizioni a confronto

“Nel preciso istante in cui si attenda un circo con animali, si solleva inevitabilmente un coro di disapprovazione da parte della cittadinanza. Il 70% della popolazione è incredula e si chiede per quale motivo ancora oggi si debba assistere a questo spettacolo che ormai diverte solo i sadici. Sia l’Europa che il Parlamento italiano si sono ormai pronunciati: entro pochi anni, del circo con animali, resterà soltanto un triste ricordo. Ad onor del vero a Termoli vige il divieto di attendamento su aree pubbliche…ma poco importa…. si fanno affari con i proprietari di qualche fondo privato e qualche madre che reputa educativo far gioire della sofferenza altrui, il proprio figlio …la si trova sempre. Questo Ufficio Legale auspica che la nuova amministrazione, lavori per approvare finalmente un regolamento per il benessere degli animali, estendendo il divieto su tutto il territorio. Sia il Sindaco Roberti che l ‘ assessore all’ ambiente Rita Colaci sono sensibili alla tematica, dunque restiamo fiduciosi”.

Avv. Maria Morena Suarìa, Ufficio legale nazionale Anpana

“Il circo con gli animali a Termoli sarà anche una sconfitta per il Comune di Termoli ma è una vittoria per i Termolesi e il turismo: il divieto avrebbe senso se fosse esteso in tutta Italia ma cosi’ come e’ stato concepito è un divieto monco.

L’anno scorso lo stesso circo si è fermato prima a San Severo e, bypassando Termoli, e’ giunto a Vasto/San Salvo dove è rimasto due settimane. Risultato: gli animali ci sono comunque, il turista di Vasto ha avuto la scelta se andare o meno al circo, il termolese no, a Termoli se vuoi vedere il circo con glia animali devi andare a Vasto.

Morale: il cittadino è abbastanza addotto nel saper decidere se il circo per gli animali è congruo alla propria coscienza, e decidere se andarci o no. Non una giunta comunale, in base alle mode del momento”.

Claudio Garzè