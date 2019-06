Cinque splendidi cuccioli, futura taglia medio-piccola, sono in cerca di una famiglia da attendere, scodinzolanti, al rientro in casa e da riempire di coccole ed amore incondizionato. Si tratta di quattro femminucce ed un maschietto (grigio chiaro) che attendono la loro occasione per renderci felici.

Chi non desidera, dopo una giornata stressante di lavoro o di faccende domestiche, sedersi sul divano a godersi un film, in tranquillità, coccolato e sorvegliato dal proprio amico a quattro zampe? I piccoli si trovano a San Martino in Pensilis e rischiano di finire in canile se non trovano subito una sistemazione. Aprite il vostro cuore e le vostre case e rimpiangerete di non averlo fatto prima.

Per info Tiziana D’Adderio 347 499 0559