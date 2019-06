La diretta elettorale

Roberto Gravina nuovo sindaco di Campobasso: il candidato del 5 Stelle doppia l’avversaria – DIRETTA

Urne chiuse alle 23 in punto nelle 56 sezioni elettorali dislocate in città. Poi lo spoglio che dovrebbe terminare durante la notte e il 'verdetto' finale per decretare il vincitore del ballottaggio tra Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle e Maria Domenica D'Alessandro, candidata della coalizione di centrodestra in quota Lega.