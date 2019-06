Campionato Italiano Surflifesaving, ottime prove per due atleti della Termoli Nuoto

Il Campionato Italiano Surflifesaving di Categoria – Prove Oceaniche – tenutosi a Riccione nello scorso week-end ha visto al via due atleti termolesi, in una competizione sicuramente condizionata dal maltempo che in questi ultimi giorni si è abbattuto con particolare violenza sull’Emilia Romagna, mettendo a maggior dura prova gli atleti.

Avversità che non ha intimorito minimamente Viola Barisano e Lorenzo Sarracco della Termoli Nuoto in rappresentanza della Regione Molise.

Ben 53 società con 800 atleti, sul lungomare di Misano Adriatico, impegnati tra le varie specialità previste: frangente, sprint, bandierine, gara con tavola, surf sky e oceanman/woman.

I due atleti molisani, ormai veterani nella kermesse nazionale, dopo i titoli e i piazzamenti conquistati a ridosso del podio negli ultimi anni, anche questa volta hanno conseguito l’accesso alla finale A alla quale partecipano gli otto atleti nazionali che hanno superato tutte le fasi preliminari.

Un bel traguardo per i due atleti che hanno saputo dimostrare che la passione è ben più forte della fatica e delle intemperie.

Soddisfazione per i dirigenti della Termoli Nuoto e per il responsabile tecnico Luca Barsotti che ha accompagnato Viola e Lorenzo in questa nuova fantastica avventura dopo i costanti allenamenti sostenuti in vasca presso la Fabbrica del Nuoto.