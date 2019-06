Hanno partecipato anche alcuni ballerini di Termoli al Campionato europeo Streetshow di Bratislava. Il piccolo atleta Nicolas Ficocelli della scuola di ballo termolese Asd Peter Pan della maestra Eliana Elia conquista la finale alla prestigiosa gara che si è disputata in Slovacchia sabato 8 giugno. Nicolas ha rappresentato la nazionale italiana Children all estero e ha conquistato i giudici con il suo show restail di Pinocchio, nelle prossime settimane parteciperà anche al Campionato italiano e ad altre competizioni di livello internazionale.

A colorare di energia la pista sono stati anche altri tre atleti che hanno chiuso la gara con un ottimo sesto e settimo posto, Alex Cianciosi per la categoria piccoli, Erika Pellicciotti per la categoria adulti ed Alice De Grandis per categoria ragazze.