Campagna contro gli incendi boschivi: multe, controlli e regole da seguire

Si ripropone il problema degli incendi boschivi che anche negli anni passati, ed in particolare nel 2017, ha colpito il Molise provocando ingenti danni ambientali, distruggendo habitat e pregiudicando la funzione protettiva del bosco, oltre che rappresentando un grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Il Corpo Forestale fornisce i dati: “Nel corso del 2017 sono andati in fiamme nella Regione Molise ben 807 ettari di superficie, boscata e non, per un totale di 115 eventi di cui 63 nella provincia di Campobasso ed i restanti in quella di Isernia, distribuiti in massima parte nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

Nel 2018 si è registrata una drastica riduzione del fenomeno con una flessione del 93% del numero di eventi rispetto all’anno precedente, accompagnata da una ancora più evidente contrazione della superficie complessiva percorsa dal fuoco (98% in meno)”.

Tuttavia i numeri incoraggianti non consentono di abbassare la guardia: le previsioni per i prossimi mesi in termini di andamento climatico e le attuali condizioni generali di sviluppo vegetazionale sono tali da consigliare ad ogni modo di tenere alta l’attenzione.

L’Arma dei Carabinieri, soprattutto con la sua componente Forestale, ha predisposto e avviato un dispositivo di prevenzione, finalizzato a contenere il fenomeno, di contrasto verso le condotte illecite, di natura dolosa o colposa causa degli incendi boschivi, per tutto il periodo di stato di massima pericolosità per tali eventi.

Un attento dispiegamento di forze specializzate, quindi, per il monitoraggio delle aree più a rischio o più sensibili al fenomeno, a tutela di un patrimonio che costituisce una risorsa territoriale non solo di tipo produttivo, ma anche ludico-ricreativo, naturalistico-paesaggistico, culturale e scientifico di primaria importanza.

Dall’inizio dell’anno sono già stati effettuati, per la sola provincia di Campobasso, 75 controlli mirati che hanno portato a sanzionare amministrativamente 9 persone.

Ma molto possono fare, nella prevenzione degli incendi boschivi, anche l’educazione ed il senso civico del singolo cittadino che attraverso l’osservanza delle norme nazionali e locali e l’adozione di tutte le cautele necessarie, può scongiurare l’innesco di incendi: evitare l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco, evitare l’abbruciamento di residui vegetali o limitarlo, nei periodi al di fuori di quello di massima pericolosità, a piccoli cumuli ed in spazi puliti ed isolati da altra vegetazione operando sempre in presenza di altre persone e sorvegliando costantemente la zona sino al completo spegnimento del fuoco, evitare di fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano, avvisare prontamente le Autorità in caso di avvistamento di focolaio, eccetera.

La violazione delle norme oltre a comportare sanzioni amministrative importanti, può determinare l’incriminazione per il reato di incendio boschivo punito, ai sensi dell’art. 423 bis del Codice Penale, con la reclusione da 1 a 5 anni, se colposo, e da 4 a 10 anni, se doloso.