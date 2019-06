Cade e si rompe il femore: soccorsa dai Vigili che entrano dalla finestra

Era scivolata a casa sua, in via Maratona a Termoli. Aveva disperatamente bisogno di essere aiutata. Una anziana cittadina è stata soccorsa oggi, nella tarda mattinata, dagli uomini del distaccamento dei Vigili del Fuoco. Sono stati allertati da un’amica dell’anziana, che pur in possesso delle chiavi dell’abitazione non è riuscita a entrare. Il 115, attrezzato con un’autoscala, ha raggiunto dall’esterno la Finestra al terzo piano, entrando nell’appartamento e trovando la donna che si lamentava sul pavimento della cucina. Il 118 ha portato la donna, che nello scivolone si è procurata la rottura del femore, in ospedale, dove è stata ricoverata.

Non è stato l’unico soccorso avvenuto opera dei vigili del fuoco nella giornata di oggi. Anche a Montenero di Bisaccia la difficoltà aprire la porta di un appartamento al quarto piano ha richiesto l’intervento dei vigili perché nemmeno il fabbro è riuscito a forzare la serratura per entrare.

E ancora, le temperature molto calde della giornata hanno richiesto la presenza dei pompieri in diversi punti del basso Molise, a cominciare da Campomarino paese, per una serie di incendi di sterpaglie che fortunatamente non hanno raggiunto proporzioni allarmanti. Qualche problema anche per la presenza di rettili, segnalati da diversi cittadini. In un caso i vigili sono intervenuti per la cattura di un serpente. Questo è accaduto in via Biferno, sempre a Termoli.