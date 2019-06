Si è svolta con successo la prima manifestazione di Italcaccia in Basso Molise. Domenica, 16 giugno, è andato infatti in scena a San Giacomo degli Schiavoni (presso il quagliodromo in contrada Frassineto) l’evento di Italcaccia Basso Molise per cani da ferma su quaglie con abbattimento.

La sezione cacciatori di Termoli ringrazia tutti gli sponsor intervenuti, il giudice di gara che ha condotto con grande professionalità e maestria lo svolgimento della gara e inoltre tutti i partecipanti e gli spettatori provenienti dall’intera regione, intervenuti numerosi per la questa prima manifestazione.