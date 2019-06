Bussa alla Caserma di via Brasile per trovare un po’ di refrigerio, i Carabinieri lo accolgono e gli offrono del cibo

Non solo contrasto alla criminalità. Nella attività delle forze dell’Ordine c’è spazio anche per gesti di solidarietà. È quello che è avvenuto venerdì 28 giugno a Termoli alla caserma dei Carabinieri di via Brasile. Un uomo sulla cinquantina, di nazionalità rumena, si è recato lì nel primo pomeriggio riferendo ai militari di avere caldo e chiedendo di intrattenersi lì, nella sala di attesa, per beneficiare del fresco dell’aria condizionata. Ai Carabinieri che lo hanno accolto ha raccontato anche di voler rientrare nel suo Paese di origine ma di non poterlo fare per mancanza di denaro per le spese del viaggio.

I Carabinieri della Stazione di Termoli si sono subito accorti delle evidenti difficoltà dell’uomo, oltretutto soggetto a loro conosciuto perché solito trovare rifugio per la notte nei locali della stazione ferroviaria, chiedendo elemosina ai passanti.

L’uomo appariva visibilmente provato dalle condizioni climatiche, dalla mancanza di un luogo ove poter riposare e soprattutto affamato. E gli uomini in uniforme hanno un naturale sentimento di solidarietà verso di lui, tanto da decidere di offrirgli del cibo prima di indirizzarlo al Servizio sociale comunale e ad altri enti che potessero aiutarlo.

Un gesto di solidarietà che dimostra la vicinanza delle Istituzioni ai cittadini in difficoltà.