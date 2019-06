Bus che si fermano, senza aria condizionata e con la porta aperta: tornano i disagi per i pendolari

Ancora disagi per i pendolari che tutti i giorni si recano al lavoro in autobus dai paesi del Basso Molise alla zona industriale di Termoli. Un mezzo è rimasto fermo per un guasto lungo la tangenziale di Termoli proprio durante il picco di caldo, poco dopo le 14 di oggi, 7 giugno.

Si ripete invece il disagio dei pendolari di Petacciato che anche oggi hanno dovuto viaggiare col portellone aperto, con tutti i rischi che ne conseguono. La vicenda era stata più volte segnalata, ma evidentemente i mezzi difettosi non sono stati sostituiti.

Inoltre lo stesso mezzo della Atm sulla tratta Petacciato-Fiat non dispone di aria condizionata, come si dovrebbe pretendere da autobus all’avanguardia, ma soltanto di finestrini, che però non bastano certo a refrigerare col caldo di questi ultimi giorni.