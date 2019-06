Se lo scrigno aprirai, la cena vincerai. Non è solo un detto, perfettamente in rima, ma è anche la nuova iniziativa offerta da Borgomastro in Vico VI Duomo numero 10. In cosa consiste? Nei giorni scorsi il Borgo Antico di Termoli è stato invaso da una serie di chiavi, nascoste nei luoghi più disparati, da cui è iniziata la caccia al tesoro: se siete tra possessori di una chiave affrettatevi a prenotare il vostro tavolo per questa sera e scoprite se sarete tra i fortunati che ceneranno gratis. Alla fine della cena, la vostra chiave aprirà uno scrigno del mistero da cui potrete estratte un biglietto che potrebbe consentirvi di andare via con lo stomaco pieno ed il portafoglio intatto.

E per chi non è stato così fortunato da aver trovato la chiave? Niente paura perché da Borgomastro la fortuna è alla portata di tutti. Prenota ora il tuo posto e stasera, quando arriverai, troverai la chiave sul tuo tavolo. Ordina ciò che vuoi, goditi la cena, chiacchiera, divertiti e, alla fine, dirigiti in cassa, incrocia le dita e pesca il tuo biglietto.

di 34 Galleria fotografica Borgomastro, dove il cibo diventa magia









Il ristorante braceria, incastonato nello splendido Borgo Antico di Termoli con affaccio sul Lungomare Cristoforo Colombo, da questa sera aprirà l’area esterna che consentirà ai clienti di mangiare sotto le stelle, al chiaro di luna che si riflette sul mare per vivere una serata magica. Cosa aspetti? Chiama il 0875/808026 o il 340 5853883 per prenotare la tua avventura con la fortuna.

Per conoscere i dettagli dell’iniziativa e per essere sempre aggiornato su nuovi eventi, resta sintonizzato sulla pagina facebook o instagram borgomastro_braceria o visita il sito borgomastro.com