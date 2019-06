E’ un pomeriggio di disagi anche per gli utenti molisani di Vodafone: dalle ore 16 un guasto alla rete ha mandato in tilt i telefoni fissi, i cellulari e anche Internet. Quasi impossibile in pratica telefonare e navigare in rete in tutta Italia. Non solo a Termoli e Campobasso, ma si registrano problemi anche a Milano, Torino, Napoli, Roma, Bologna solo per fare qualche esempio.

E’ un’impresa poi contattare il servizio clienti per chiedere assistenza o più semplicemente qualche informazione utile per capire come comportarsi. “Non funziona nemmeno il 190“, segnala un utente alla nostra redazione.

La rete è “down”, come si dice tecnicamente. E i social sono stati presi d’assalto: in tantissimi non hanno nascosto la loro rabbia per il malfunzionamento della rete. L ‘hashtag #vodafonedown è ‘balzato’ in cima tra i trending topic. Ma ancora non si sa quando il guasto sarà riparato.