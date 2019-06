Previsioni del tempo: giorni caldi e con prospettiva africana

A cura di www.meteoinmolise.com

SITUAZIONE: l’alta pressione caratterizza il meteo sull’Italia. Ciò determina scenari di prevalente bel tempo, sebbene vi sia l’influenza marginale delle propaggini di una depressione centrata sul Regno Unito, che sospinge aria più fresca in quota a contrastare con le masse d’aria più calde nei bassi strati. I settori centrali dell’Europa sono maggiormente influenzati dalla circolazione instabile e dai contrasti termici più esplosivi. Per via di un parziale ulteriore cedimento dell’anticiclone africano, ulteriori infiltrazioni d’aria fresca in quota continueranno a scorrere sull’Italia. Tale scenario sarà propizio per un po’ d’instabilità termoconvettiva, con temporali pomeridiani sui rilievi.

PREVISIONI DEL TEMPO SETTIMANA: si prospetta quindi una settimana caratterizzata da sole prevalente e temperature estive. Sino a domani (giovedì) avremo una fase meteo più vivibile, con caldo senza eccessi, sebbene con temperature ancora superiori alla norma. Per intenderci, non è in vista alcun refrigerio ma avremo comunque calura più sopportabile di alcuni giorni fa. I temporali saranno più forti sui settori alpini e prealpini orientali, ma anche sulla dorsale centro-meridionale, con fenomeni localmente in estensione alle pianure pugliesi e a ridosso delle coste tarantine.

VALORI TERMICI: il caldo sarà come detto moderato, senza eccessi, con temperature al di sopra della norma. Ulteriori lievi flessioni di temperatura si avranno all’estremo Sud, specie sulle zone interne maggiormente interessate dagli acquazzoni pomeridiani. Nuova ascesa, come anticipato, a partire da venerdì quando l’anticiclone potrebbe assumere, seppur per una breve fase, carattere e matrice di sub-tropicalità.

PREVISIONI DEL TEMPO IN MOLISE FINO A VENERDÌ:

Mercoledì: al mattino, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nubi pomeridiane nelle aree interne, con isolati rovesci. Sulla costa fase soleggiata fino a sera. Venti deboli a regime di brezza dal pomeriggio sulla costa. Temperatura stazionaria.

Giovedì: giornata simile alla precedente con molto sole al mattino mentre nel pomeriggio sarà possibile una copertura a tratti più compatta sul Molise centrale e in alto Molise. Venti deboli. Temperatura in lieve aumento.

Venerdì: nuova fase di caldo africano al via. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli. Temperatura in aumento.