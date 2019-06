Auto distrutta da un incendio: paura sul viadotto Ingotte

Il conducente si è salvato per miracolo. E’ proprio il caso di dirlo. Perchè in pochi minuti le fiamme hanno avvolto e distrutto la vettura su cui viaggiava. Lui stesso, nonostante il panico per quello che stava succedendo, è riuscito a prendere il telefonino e a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

Nel frattempo il rogo e il fumo nero che si sprigionava hanno attirato l’attenzione degli altri automobilisti che questa mattina (5 giugno), poco dopo le 10.30, stavano transitando sul viadotto Ingotte, l’arteria che collega Campobasso alla Bifernina, e di coloro che vivono nelle case di campagna e nelle villette della zona. Anche questi ultimi, allarmati, hanno contattato la centrale operativa del 115.

Spaventoso lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei soccorritori.

I pompieri sono arrivati prontamente sul posto e, dopo aver spento le fiamme, hanno avviato gli accertamenti per capire le cause dell’incendio. Pare che ad innescare le fiamme sia stato un guasto all’impianto meccanico o elettrico: la vettura era dotata di un impianto a metano.