Auto a fuoco nel parcheggio del centro commerciale, danni anche alla vettura vicina

Poco dopo le 19 incendio di un’autovettura nel parcheggio del centro commerciale “Costa Verde”. Sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Termoli e Vasto che hanno completato lo spegnimento iniziato dal personale addetto al servizio emergenze del centro commerciale di Montenero di Bisaccia, a ridosso della Statale 16.

Un’auto ha preso fuoco, per fortuna pochi minuti dopo che la conducente era scesa per andare a fare spesa nell’iperstore. La vettura, una Opel, ha subìto seri danni nella parte anteriore mentre un’altra, parcheggiata vicino, danni da calore non troppo gravi ma sufficienti a far comprendere la portata del rogo, che ha creato un potenziale pericolo anche per l’incolumità delle persone.

Un pomeriggio di paura, come si può immaginare. Le cause sono in corso d’accertamento ma probabilmente di origine elettriche.