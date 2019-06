Auguri agli sposi Giorgio e Giulia Ferretti

Una giornata indimenticabile per condividere l’amore per la vita. Tante emozioni e la gioia di unirsi in matrimonio davanti al Signore. Giorgio Ferretti e sua moglie Giulia hanno pronunciato il loro sì nella storica Abbazia di San Giovanni in Venere (Fossacesia – Chieti). Agli sposi gli auguri più affettuosi dai genitori, dai testimoni e da tutti gli amici per una vita insieme fondata sui valori più solidi e importanti.