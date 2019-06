Auguri agli sposi Daniele Barone e Maria Romano

Una storia d’amore nata dodici anni fa. Un rapporto mai scontato ma costruito giorno dopo giorno con la consapevolezza di far crescere un sentimento vero e forte e di portarlo davanti al Signore per pronunciare quel “sì” tanto atteso che rappresenta l’unione per la vita nella fede cristiana. Daniele Barone e Maria Romano si sono uniti in matrimonio nella chiesa di San Giovanni Battista a Colletorto. Ai giovani sposi gli auguri più affettuosi dalle famiglie, dai testimoni, dagli amici e da tutti coloro che hanno condiviso una giornata densa di emozioni.