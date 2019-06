Auguri agli sposi Daniela e Massimiliano

Di tempo ne è passato da quando ho iniziato ad essere testimone della vostra unione. Mi avete piano piano convinta (a me, scettica dell’amore che più scettica non si può) della bontà del vostro sentimento e dell’intelligenza che si può avere nel coltivarlo, giorno dopo giorno.

Ed è questo che vi auguro per la vostra vita insieme: di continuare a far crescere la vostra relazione senza mai smettere di scoprire aspetti dell’altro restandone affascinati. Perché l’amore è un viaggio – o come direbbe Daniela un ballo – e il mio desiderio per voi è di avere sempre nuovi occhi – e nuovi passi.