Saluti in musica per gli studenti della primaria di via Po. Ieri pomeriggio, mercoledì 5 giugno, gli alunni della classe V A della scuola primaria di via Po, del Secondo Circolo Didattico di Termoli, hanno salutato la fine dell’anno scolastico e del ciclo della scuola primaria presentando lo spettacolo musicale “In giro nel tempo e per il mondo”.

Gli studenti si sono esibiti in un concerto per flauto dolce di fronte ad un pubblico di genitori, parenti e amici. I giovani musicisti hanno riproposto una serie di brani tradizionali, moderni ed etnici a conclusione del progetto curricolare pluriennale “Crescere con il flauto dolce”, ottenendo lunghi e convinti applausi da parte del pubblico.

Al termine dello spettacolo, è stato proiettato un video-racconto del percorso educativo-didattico della classe, che ha adottato in questi anni la metodologia montessoriana.