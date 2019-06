La fiammata di caldo africano è alle spalle; inizia una settimana estiva senza gli eccessi della settimana scorsa dal punto di vista delle temperature. Cieli completamente sereni e assenza di fenomeni di rilievo.

www.meteoinmolise.com

Si preannuncia una settimana pienamente estiva senza il caldo eccessivo di matrice africana della settimana appena trascorsa. Sul Mediterraneo andrà consolidandosi un coriaceo campo di alta pressione che garantirà bellissime giornate di sole. Quasi assenti le nubi e i fenomeni sull’intero territorio italiano, da segnalare solo la formazione di qualche nube e qualche isolato rovescio sui rilievi delle aree interne.

Meteo in avvio di settimana sull’Italia

Lunedì – Al nord isolati piovaschi in transito su basso Veneto ed Emilia-Romagna, meglio altrove ma con instabilità diurna su Alpi e Appennino. Temperature stabili, massime tra 28 e 32. Centro: Ancora una giornata estiva con sole e caldo, isolati addensamenti diurni in Appennino ma con rari fenomeni. Temperature in calo, massime tra 27 e 32. Sud: cieli in prevalenza sereni o al più velati con foschie al mattino sulle tirreniche; al pomeriggio isolati rovesci a ridosso dei rilievi. Temperature in calo, massime tra 28 e 32.

Martedì- Al Nord: bel tempo prevalente in pianura, qualche piovasco o temporale in sviluppo nelle ore pomeridiane lungo i rilievi alpini. Temperature stabili, massime tra 27 e 31. Centro: bel tempo prevalente seppur con qualche piovasco o temporale in sviluppo tra Appennino e medio Adriatico nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 27 e 29. Sud: ancora una giornata di bel tempo seppur con qualche isolato piovasco o temporale pomeridiano lungo i rilievi dell’Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 31.

Meteo settimana in Molise:

Lunedì: soleggiato e bel tempo al mattino, nel corso delle ore formazioni di nubi sui rilievi interni con qualche spunto temporalesco. Torna tutto tranquillo in serata. Temperature massime fino a 28-30 gradi senza gli eccessi dei gironi scorsi. Venti deboli, mari calmi.

Martedì: mattinata soleggiata di bel tempo, qualche nuvola in più al pomeriggio ma senza il rischio di temporali. Temperature nella media, venti assenti.

Mercoledì: bel tempo e temperature gradevoli. Possibilità di formazioni nuvolose sui rilievi. Mare calmo