Alle Tremiti 4 Vele della Guida Blu. Tra i parametri anche il bollino Plastic Free

Una notizia che premia la natura spettacolare delle isole Tremiti e il mare cristallino, e che arriva proprio quando la riserva marina delle Diomedee spegne le sue prime 30 candeline: un compleanno da festeggiare con un fitto programma di eventi tra musicisti, scrittori e attori ospiti dell’arcipelago.

A questo si aggiunge l’importante e ulteriore riconoscimento della Guida Blu, redatta da Legambiente e dal Touring Club, che assegna 4 Vele alla località pugliese “al confine” con Termoli.

Un premio a certificazione che il mare più bello 2019 e anche qui. I dati sono stati illustrati oggi scendi con grande soddisfazione delle Amministrazioni premiate: le isole Tremiti svettano nella classifica come località turistica attenta all’ambiente, dove è possibile trascorrere una vacanza tra natura e acqua pulita e che da quest’anno hanno il simbolo dedicato ai Comuni Plastic free, quelli che hanno adottato misure di riduzione della plastica monouso sul loro territorio.

Il sindaco dell’arcipelago diomedeo Antonio Fentini è stato tra i primi in Italia a vietare, con un’ordinanza dell’aprile 2018, l’uso di stoviglie di plastica sulle isole per proteggere il paradiso naturale finché si è ancora in tempo.

Le tremiti appartengono al Parco Nazionale del Gargano e in parte sono riserva naturale marina. Durante l’anno ci abitano poco più di 500 abitanti, ma durante l’estate richiamano migliaia di turisti e visitatori da tutto il mondo, gran parte dei quali salpa dal porto termolese, il più vicino malgrado l’arcipelago sia pugliese.