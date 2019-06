Termoli, si sa, è davvero bellissima e riesce ad attirare centinaia di persone ogni anno, incuriosire da quel piccolo borgo di pescatori a strapiombo sul mare. Descritta come la ‘Perla dell’Adriatico’, la città è amata anche dai grandi nomi della musica e della tv: dai comici di Zelig, passando per Pio ed Amedeo e fino al compianto Lucio Dalla.

Ultimo, nella lunga lista delle celebrità, è il cantante romano Alex Britti: ieri sera, giovedì 13 giugno, è stato ‘pizzicato’ al ristorante Ricky di Rio Vivo mentre si concedeva una pausa tra gli impegni ed in vista del tour in partenza a luglio e già tutto esaurito.

Immediatamente immortalato dai numerosi fan presenti nel locale, Alex non ha lesinato sorrisi, battute e foto. Nell’immagine allegata è con Gianmarco Cistriani: numerose le reazioni, tutte positive, alla foto scattata che ha fatto il giro del web.

La sua non è la prima visita in città: spesso, mentre il chitarrista e cantautore italiano prepara il tour, si concede qualche giorno di relax a Termoli, dove prepara il suo spettacolo che porta in giro per l’Italia.