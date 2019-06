Alcolisti anonimi, a Difesa Grande la riunione di zona Abruzzo e Molise

Il Gruppo Alcolisti Anonimi dell’area Abruzzo e Molise organizza la riunione di zona a Termoli domenica 9 giugno alle 9.30 nei locali della chiesa di Santa Maria Maggiore a Difesa Grande. “Potrebbe essere l’occasione per prendere informazioni per chi ha bisogno di aiuto oppure per semplici informazioni sulla nostra associazione”, spiegano i referenti, che si possono contattare al 331.1648048 o al 366.9223002.

Il Gruppo Alcolisti Anonimi “Ultima Spiaggia” di Termoli organizza le riunioni tutte le domeniche alle 19 in via dei Pioppi 1 nei locali della chiesa Santa Maria Maggiore a Difesa Grande.