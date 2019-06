Madre Teresa diceva:”Vuoi fare qualcosa di bello per Dio? C’è un bambino che ha bisogno di te. Questa è la tua occasione”. Per adottare ci vuole coraggio, donare il cuore al di là delle somiglianze fisiche e dell’etichetta madre/padre, è una fortuna, un opportunità, se non la vivi non la comprendi, non è beneficenza, non si adotta un figlio per spirito caritatevole, è quel naturale desiderio di creare una famiglia. Ci vuole il triplo dell’amore e il doppio della pazienza, non è una truffa romantica, si permette a un fanciullo di rinascere di nuovo, sono onde di emozioni che toccano la riva del nostro tempo, è tendere la mano a chi la forza di rialzarsi.

L’adozione è un piccolo, indifeso, granellino di sabbia, in un mare immenso d’odio, è segnare un calcio di rigore con due estremi difensori in porta, sai che estasi! È ballare una coreografia senza averla mai provata, è salire su un aereo sapendo di avere le vertigini, è assistere a una sfilata modaiola di sentimenti positivi, ne trarremo giovamento noi e il mondo se adottassimo ogni giorno una buona azione verso il prossimo. Viviamo ringraziando Dio per averci regalato la speranza di diventare uomini migliori di ieri, lanciamo l’hashtag #adottanchetu, il tempo sta per scadere, usciamo dal web per entrare in una realtà di pensieri ammirevoli. Mi rivolgo a te che stai leggendo, che sia un bambino, un cane o un gesto lodevole, sbrigati, adotta anche tu!

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)