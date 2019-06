Era l’orario di chiusura quando è entrato nella farmacia Nerilli di via Monforte a Campobasso. Volto coperto, taglierino in mano. Si è diretto verso la cassa. “Dammi i soldi”.

Per tutta risposta il giovane ha ricevuto un pugno in faccia dal padre del farmacista, come emerso dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, e si è dato precipitosamente alla fuga. Nel frattempo sul posto è arrivata la Polizia per raccogliere i primi elementi e le testimonianze sull’accaduto.

Ad occuparsi delle indagini sarà la Squadra Mobile. Non ci saranno le immagini delle videocamere a supportare l’attività investigativa degli agenti: l’attività pare ne sia sprovvista. Ci sono però già le prime ipotesi sull’autore della tentata rapina: potrebbe trattarsi di una persona legata agli ambienti della tossicodipendenza e che, in cerca di soldi per comprare la droga, abbia agito in una zona centrale della città come via Monforte, tra il mercato coperto e via Roma.