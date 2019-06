A tavola l’incontro tra diverse culture: l’iniziativa per la Giornata mondiale del rifugiato

Metti una sera a cena. Passa attraverso la scoperta di nuovi sapori l’incontro tra diverse culture promossa in occasione della Giornata mondiale del rifugiato voluta dalle Nazioni Unite e in programma giovedì 20 giugno. “I beneficiari dei progetti Sprar – si legge in una nota – ti invitano a casa per una cena a base di piatti tipici della cucina mediorientale e africana. Potrai assaggiare i nuovi sapori, parlare lingue diverse e trascorrere una serata con persone provenienti da tutto il mondo. Un’occasione per testimoniare la tua vicinanza e rifugiati ed entrare in contatto con culture differenti”.

Oggi è l’ultimo giorno per prenotare un posto a cena dei beneficiari dei progetti Sprar Karibu e Integra Mondo di Campobasso. “Non perdere l’occasione per un incontro tra le culture passando attraverso tradizioni culinarie straniere”, spiegano gli organizzatori della manifestazione che si svolgerà a Campobasso.

Per prenotazioni telefonare al 328-3238145.