A Campobasso uno sportello per tutelare la proprietà intellettuale delle imprese

È stato attivato uno sportello per la proprietà intellettuale a Campobasso. Si tratta di un servizio specialistico reso possibile grazie all’Azienda speciale ‘Serm’ della Camera di Commercio del Molise – che è partner di Enterprise Europe Network, la più grande rete europea di assistenza e supporto alle Piccole e Medie Imprese. Si chiama ‘Sportello di assistenza e supporto in tema di proprietà intellettuale’ e potrebbe essere una risorsa importante per le imprese ‘innovatrici’ del territorio.

Uno spazio in cui poter usufruire di una consulenza gratuita finalizzata ad aiutare le imprese della regione Molise in tutti i passaggi volti a tutelare la propria creazione. Si potranno così sfruttare i propri marchi, brevetti e design – anche nei mercati internazionali – utilizzando la proprietà intellettuale anche come leva strategica per la competitività.

Foto di @AnsaMolise