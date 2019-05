Strade imbiancate come dopo una nevicata, freddo e forti sferzate di vento: poco dopo le 13 la città di Campobasso è stata travolta da un violento nubifragio e le strade, in un giovedì di maggio, si sono trasformate in una cartolina invernale.

La violenta grandinata si è abbattuta sulla città, creando caos soprattutto al traffico che proprio attorno alle 13 è interessato da maggiore afflusso di automobilisti lungo le strade del centro urbano e in prossimità delle scuole. all’altezza dell’istituto “G.A.Colozza”, per esempio, via Sant’Antonio dei Lazzari si è completamente allagata.

di 16 Galleria fotografica Grandine campobasso









Così i viali, i marciapiedi, i canali di scoli si sono trasformati in torrenti, intasando tombini. Il ghiaccio ha quasi totalmente ricoperto e imbiancato le macchine parcheggiate, danneggiandone alcune. Problemi alle fogne alla Foce e a Fossalto Cupo, le due contrade che si trovano nella parte più a ovest del capoluogo. Mentre il violento nubifragio potrebbe essere stata la causa dell’incidente che si è verificato poco prima delle 14.30 a Colle delle Api, alle spalle dell’ex pastificio Guacci. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 115.

Momenti caotici sono stati vissuti un po’ ovunque e molti cittadini hanno telefonato al centralino del 115 per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Non sono nel capoluogo, però. Disagi anche in altri paesi del Molise centrale, senza dimenticare i campi allagati e gli alberi da frutto danneggiati.

E’ diventato un ‘inferno’ viaggiare sulla statale 17: all’altezza delle gallerie tra Campobasso e Vinchiaturo una violenta grandinata ha reso molto difficoltosa la circolazione dei mezzi (autobus, vetture e camion) che in quel momento transitavano nella zona. Si camminava quasi a ‘passo d’uomo’, mentre alcuni automobilisti hanno deciso di accostare lungo la carreggiata a causa della scarsa visibilità.

Difficile la circolazione anche sulla Bifernina a causa del violento nubifragio.

Insomma il maltempo non dà tregua. Anzi, nelle ultime ore si è assistito ad un palese peggioramento delle condizioni meteo perlopiù a Campobasso e dintorni. Il nubifragio di oggi ha rappresentato l’epilogo di giorni e giorni, ormai, di instabilità. E, purtroppo, le previsioni per le prossime ore non lasciano sperare nulla di buono. Previsto ancora brutto tempo, temperature in picchiata e rovesci, infatti, anche per il fine settimana.