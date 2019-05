Violenta lite con coltello fuori da un locale, poi caos in pronto soccorso. Un arresto per tentato omicidio

È stato portato in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Un uomo residente in un comune dell’hinterland termolese fermato ieri sera, sabato, al termine di una violenta lite durante la quale sono spuntati i coltelli. Gli agenti del commissariato di via Cina sono intervenuti prima fuori da un locale della periferia termolese, dove si è consumato l’episodio, e poi nel pronto soccorso dell’ospedale, dove è proseguito il litigio che ha messo a rischio anche i medici del reparto, i quali si sono visti loro malgrado coinvolti in un diverbio particolarmente brutale.

L’uomo arrestato ha circa 47 anni e, secondo la prima ricostruzione in attesa di conferme ufficiali, avrebbe sfoderato un coltello colpendo un trentenne all’altezza della spalla e del collo. La vicenda è al vaglio del magistrato di Larino e i dettagli si conosceranno nelle prossime ore.

Seguono aggiornamenti