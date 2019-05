Sono iniziati questa mattina, martedì 28 maggio, i lavori di manutenzione del manto stradale di via Arno, la strada che collega il popoloso quartiere di San Pietro con via Sangro e che, da diverso tempo ormai, soffriva dei disagi connessi all’asfalto ormai sbriciolato in più punti e buche anche di grosse dimensioni.

Sono diversi gli operai impegnati nel tratto e divisi in squadre: dopo aver ‘grattato’ via il vecchio manto stradale, un gruppo ha provveduto a stendere il nuovo asfalto trasportato dalla spanditrice, mentre l’altro era impegnato con la finitrice. Stanno lavorando a ritmo serrato in due dei punti più sensibili della circonvallazione: nei pressi della rotonda e poco più su, a circa metà della strada.

Proprio in quest’ultimo punto persisteva la situazione più critica: il vecchio asfalto era ormai usurato dal tempo e costringeva le vetture a manovre rischiose che, nella maggior parte dei casi, prevedevano l’invasione della corsia opposta, pur di evitare le buche. Un problema che si aggravava maggiormente nei giorni di pioggia, con l’acqua che, invadendo la strada, creava dei piccoli invasi che mettevano a repentaglio il transito a causa del famoso fenomeno dell’aquaplaning.

Il traffico in arrivo da San Pietro è stato momentaneamente deviato sulla corsia di marcia opposta, sotto il vigile controllo di un operaio che ha fatto defluire le vetture sul senso unico alternato in totale sicurezza. Per evitare incidenti è stato posizionato anche un semaforo mobile che ha rallentato il traffico negli orari più sensibili che hanno coinciso con l’uscita dalle scuole e dalle fabbriche.