Vacanze estive? La Sardegna ti sta aspettando!

L’estate è ormai alle porte e la voglia di vacanza tende a farsi sempre più sentire. Non hai ancora programmato nessun viaggio? Allora, è il momento giusto per farlo. Se ami il mare e le piccole spiagge circondate dalla vegetazione e da acque cristalline, non ti resta che preparare le valigie e andare in Sardegna. Del resto, si tratta di uno dei luoghi più incantevoli, non solo dell’Italia, ma anche dell’intero globo. Hai paura che sia troppo complicato raggiungere l’isola e trovare un posto in cui alloggiare?

Non ti preoccupare, poiché non è così. La meravigliosa isola del Mediterraneo, infatti, è ricca di hotel, residence e bed and breakfast di tutte le tipologie e per tutte le tasche. Di fatto, basta avere in mente il budget da spendere ed il tipo di sistemazione di cui si vuole usufruire. Se vuoi spendere poco la soluzione migliore è quella di puntare ad alberghi nell’entroterra, che sono economici, ma molto accoglienti, oppure scegliere l’opzione campeggio, che è sempre poco dispendiosa.

Arrivare in Sardegna: l’opzione traghetto è la migliore

Il modo migliore per raggiungere l’isola? Sicuramente, in traghetto! Come mai? Semplicemente, perché una nave veloce permette di godersi a pieno il viaggio. Infatti, per quanto sia bello solcare il cielo, tutto il contorno può risultare al quanto fastidioso, come attendere diverse ore all’aeroporto, fare il check-in e, una volta arrivati in terra sarda, dover trovare un modo per arrivare all’alloggio.

Decisamente troppo faticoso per una vacanza. I traghetti per la Sardegna, invece, partono dai principali porti d’Italia e una volta a bordo permettono di rilassarsi completamente in cabina, su di una poltrona o sul ponte, contemplando il mare e le sue meraviglie. Inoltre, è possibile trovare ristoro al bar o in uno dei ristoranti disponibili.

Tuttavia, non bisogna dimenticare l’aspetto più importante, ovvero che è possibile portare con sé la propria auto, così da avere un veicolo comodo e sicuro con cui muoversi all’interno dell’isola. Del resto, i mezzi di trasporto pubblici in questo tratto dell’Italia non sono molto affidabili e sono sempre congestionati. L’importante è non affidarsi a tour operator o ad un agenzia, ma acquistare online un traghetto per la Sardegna, in modo da approfittare di incredibili offerte, che consentono di risparmiare non poco denaro.

Perché andare in vacanza in Sardegna?

Andare in vacanza in Sardegna è sempre una scelta vincente, in quanto è una terra ricca di attrattive ed è in grado di regalare sempre intense emozioni. Questo piccolo angolo di paradiso italiano è conosciuto in tutto il mondo per la bellezza delle sue spiagge, che vengono bagnate da acque cristalline, cariche di sfumature turchesi, e popolate da specie dal fascino irresistibile.

Tuttavia, la Sardegna non è solo mare e sole, ma anche tanto altro. Infatti, è anche il luogo ideale per apprezzare la storia e le culture del passato. Bellissimi sono i villaggi nuragici, i pozzi sacri, i dolmen ed i Menhir. L’isola, poi, ha molto da offrire anche in termini di tradizioni folcloristiche, grazie alle numerose sagre ed agli eventi che fanno rivivere danze e balli popolari.

E che dire poi della gastronomia? In Sardegna è possibile assaporare pietanze uniche e deliziose, in grado allietare anche i palati più esigenti. Infine, è bene ricordare che il territorio sardo è ricco di vegetazione e si presta ad essere esplorato con escursioni e camminate di ogni tipo, anche al tramonto, quando tutto diventa più romantico.