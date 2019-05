Utilizza carta di credito non sua, denunciato dalla polizia

La polizia postale di Campobasso, a seguito della segnalazione da parte di un cittadino campobassano, che aveva notato movimenti di denaro sulla propria carta di credito di cui non era a conoscenza, ha condotto una tempestiva attività di indagine riuscendo ad individuare l’autore dell’indebito utilizzo della carta stessa.

Il malvivente, un cinquantenne molisano, gravato da numerosi pregiudizi penali, in particolare da reati contro il patrimonio, è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di indebito utilizzo di carte di credito, e segnalato alla Divisione Anticrimine della Questura per l’eventuale applicazione delle successive misure di prevenzione.

L’operazione rientra in una più ampia attività finalizzata al contrasto dei reati di natura finanziaria condotta dalla squadra operativa del compartimento regionale della polizia delle comunicazioni.