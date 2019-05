Usa per il santino la foto del Campobasso calcio: diffidato dalla società aspirante consigliere leghista

“Insieme si vince”. Ecco lo slogan scelto da uno dei 309 aspiranti consiglieri al Comune di Campobasso per queste elezioni. Nulla di strano, se non fosse che nel suo santino invece di utilizzare una foto con il suo volto – come fanno quasi tutti i consiglieri – Roberto De Angelis abbia scelto una immagine del Campobasso calcio. La fotografia (che riportiamo a corredo dell’articolo, ndr) ritrae l’undici rossoblù di spalle ad una curva gremita e colorata. Un messaggio di fair play calcistico probabilmente in grado di far breccia nei cuori di chi segue lo sport nazional popolare per eccellenza: il calcio.

Peccato che questa scelta – che probabilmente il diretto interessato ha reputato un modo per distinguersi dalla ‘massa’ degli altri agguerriti competitor – non sia passata inosservata. Inutile dirlo, l’episodio è diventato subito un caso che aggiunge pepe ad un avvio di campagna elettorale ‘alla camomilla’, almeno finora.

Sull’aspirante consigliere, inserito nella lista della Lega, si è scatenata la bufera. Da una parte, sono arrivate le critiche dei tifosi rossoblù, dall’altro lato la stessa società guidata da Nicola Circelli ha preso provvedimenti nei confronti dell’esponente del Carroccio, probabilmente ignaro del ‘guaio’ in cui si era cacciato.

“L’immagine, coperta da copyright, non è utilizzabile ai fini elettorali“, la posizione espressa dal sodalizio calcistico attraverso il suo ufficio stampa. Le violazioni sono state inoltre segnalate a tutte le autorità competenti. Mentre il ‘distratto’ candidato leghista probabilmente sarà costretto a rivolgersi di nuovo alla tipografia per far stampare i nuovi santini elettorali da distribuire ai simpatizzanti che vorranno votarlo il 26 maggio.