Unimol, Micone su elezione nuovo rettore: “Buon lavoro a Brunese, suo programma lungimirante”

Il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha inviato una lettera di congratulazioni al prof. Luca Brunese, all’indomani della sua elezione a nuovo Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise.

Questo il testo: “Vorrei rivolgerle, a nome di tutta l’Assemblea legislativa regionale, le più vive felicitazioni per la bella affermazione avuta con l’elezione al vertice dell’Università degli Studi del Molise. Con il nuovo incarico potrà proseguire, ampliandolo a tutti i settori dell’Ateneo, quanto ha già avuto modo di fare per il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”. Il suo è un programma ambizioso, lungimirante e razionale che tutti ci auguriamo possa essere realizzato per il bene dell’Unimol, dei suoi studenti, e tutto il Molise. L’Università degli Studi rappresenta per questa regione un’entità culturale, scientifica, istituzionale, sociale ed economica importantissima. La sua capacità di preparare i giovani per intraprendere, con l’adeguata preparazione professionale e culturale, un percorso lavorativo, anche e soprattutto in questi anni di crisi occupazionale, ha fatto in molti casi la differenza. Non secondaria poi l’attrattiva di professori e studenti, che ci auguriamo possa proseguire e ampliarsi, che l’Unimol ha generato nei confronti delle altre regioni che ha consentito ai molisani di strutturare nuovi rapporti e di creare fruttuose opportunità di interscambio scientifico e sociale. Sull’Università degli Studi del Molise il Consiglio regionale ha da sempre puntato per il riscatto di questa terra e per la creazione di strategie, programmazioni e iniziative che possano generare una crescita socio-economica sostenibile e capace di “irradiare”, a seconda delle loro peculiarità, tutti e 136 i centri della regione. Il Consiglio regionale, e tutte le forze politiche in esso rappresentate, mio tramite le augurano buon lavoro non mancando di testimoniarle la volontà di collaborare insieme per il bene dell’Unimol e del Molise intero”.