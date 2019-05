Una crepa sulla targa per don Giussani apposta ieri. Sospetti di vandalismo

Una crepa attraversa il marmo sul quale è inciso il nome di Luigi Giussani. Ieri l’intitolazione del Largo con una piccola cerimonia presenziata dal sindaco Angelo Sbrocca e dal vicesindaco Maria Chimisso; oggi la scoperta di un danno che potrebbe essere la conseguenza di un ennesimo atto vandalico.

Sulla targa apposta lungo via Federico II di Svevia, all’interno del Borgo vecchio di termoli, compare infatti una lunga crepa visibile da questa immagine allegata. Il sospetto è che qualcuno si sia divertito a scagliare pietre con forza contro il marmo, che ha subito un danno.

Non è possibile però, in assenza di testimonianze e di un sistema di videosorveglianza funzionante, avere le prove di quanto accaduto. E di conseguenza non si può nemmeno escludere che si tratti di un danneggiamento accidentale.