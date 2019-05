Lo stesso giorno in cui Campobasso ha dato l’ultimo saluto a don Giovanni Diodati, la città ha perso un altro personaggio molto conosciuto: il dottore Giuseppe Buongusto, ex direttore del reparto di medicina dell’ospedale Cardarelli. Buongusto aveva 69 anni e da tempo lottava contro una malattia. Ieri (6 maggio) il suo cuore si è arreso dopo aver a lungo lottato.

Buongusto, sempre sorridente e con l’immancabile sigaretta tra le mani, non era un semplice medico: tanti ne hanno apprezzato la professionalità e l’umanità. Era molto vicino poi ai giovani e allo sport: a lungo è stato medico sportivo nel Campobasso calcio durante le gestioni targate Molinari, Berardo, Rizzi e Capone. Un incarico che lasciò per motivi di salute.

Tra i primi a ricordarlo è stato proprio l’ex presidente del Campobasso Giulio Perrucci che in un post su Facebook scritto ieri sera, quando la notizia della sua morte ha iniziato a circolare in città, lo ha ricordato così: “Grazie per esserci sempre stato, grande doctor e Lupo vero”.

Sui social con una ‘valanga’ di messaggi amici e conoscenti hanno espresso incredulità, dolore e cordoglio alla famiglia per quella che è stata definita “una bruttissima notizia” sulla morte di un “grandissimo uomo e professionista”.

“Un medico molto capace e soprattutto a livello empatico con i pazienti”, scrive invece Claudio Gianfelice. “Medico eccellente e uomo generoso”, il pensiero del professore Gennaro Ventresca, amico storico di Buongusto. Infine, il ricordo dell’ex presidente rossoblù Adelmo Berardo: “Competente e appassionato”.

(foto tratta dal libro ‘Gente di Campobasso’ di Gennaro Ventresca)