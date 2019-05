“Un Fornello per 4 Sindaci”: U’ Scescille di Angelo Sbrocca

Prima o poi toccava anche a U’ Scescille, immancabile nella tradizione termolese e, per l’occasione, cotto nel sugo profumato agli scampi. A prepararlo, impastando le polpette di uova, formaggio e pane grattugiato, il sindaco uscente e ricandidato con la coalizione di centrosinistra Angelo Sbroca, quarto e ultimo ospite da Spazio Cucina di salvatore Vitale, in via dei Palissandri a Termoli.

Con lui, come di consueto in questo format che si prefigge di mostrare i politici maggiormente in vista nella loro dimensione più “quotidiana”, lo chef Nicola Vizzarri e il direttore di Primonumero.it Monica Vignale con le domande che spaziano dalla cucina alla politica. Singolare l’impiattamento che Angelo Sbrocca ha scelto per il suo piatto.

Dopo Marcella Stumpo con seppie e piselli, Nick Di Michele con i polpi in purgatorio e Francesco Roberti con le triglie alla ‘ngorda, ecco Angelo Sbrocca con U’ Scescille.