Francesco Roberti, 52 anni, ingegnere e prof all’Itis di Termoli, prepara sotto l sguardo vigile dello chef Nicola Vizzarri le triglie alla ‘ngorda. Un piatto tipico – come vuole questa rubrica dedicata al connubio cucina e politica – della tradizione marinara, semplice e gustoso, “genuino come sono io”, dice ai fornelli il candidato alla fascia tricolore del centrodestra dopo aver “impiattato” le triglie ripiene e profumate, che sono 4 esattamente “come i 4 candidati di Termoli”.

Dopo Marcella Stumpo che aveva cucinato seppie e piselli, e dopo Nick Di Michele del Movimento 5 Stelle ora è il turno – in rigoroso ordine di partecipazione – di Francesco Roberti, con le triglie alla ‘ngorda. da preparare tra una domanda e l’altra di politica alle quali lo sottopone il direttore di Primonumero.it Monica Vignale.

Roberti è terzo e penultimo ospite del programma ‘Un Fornello per 4 Sindaci’, girato da Spazio Cucina di Salvatore Vitale, in via dei Palissandri a Termoli. Un format nuovo, che permette ai lettori e agli elettori di conoscere gli aspiranti allo scranno più alto del Municipio in una chiave inedita e originale.

Ecco la puntata.